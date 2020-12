FONSECA: “Stasera non mi sono piaciute molte cose, abbiamo fatto errori che non dovevamo fare. In Europa League ora arriva il difficile”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta la sconfitta per 3 a 1 subita sul campo del Cska Sofia nell’ultimo match del girone A di Europa League. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Partita che valeva poco. Si è arrabbiato per gli errori?

Abbiamo perso e non mi sono piaciute molte cose. Abbiamo avuto diversi inconvenienti prima della partita. Il Cska è stato molto efficace, abbiamo fatto due errori che non dobbiamo fare e loro ci hanno segnato.

Soddisfatto delle risposte dei ragazzi. Giudizio su Milanese?

Non era facile per loro entrare in una partita di Europa. Ma hanno fatto bene, sono contento per i ragazzi.

Lunedì il sorteggio: quali prospettive?

Vogliamo andare più avanti, ora arriva il difficile. Vediamo chi ci capiterà, ma sono tutte squadre forti.

Come sta la squadra e i giocatori infortunati?

Veretout e Pellegrini si sono allenati bene, potranno giocare. Mancini invece è più difficile.