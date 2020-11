DIAWARA: “Il mio futuro è alla Roma, qui sono felice. Il Cluj difficilmente perde in casa, sarà dura”

AS ROMA NEWS – Amadou Diawara parla a Sky Sport, e più tardi in conferenza stampa al fianco del suo allenatore, Paulo Fonseca, alla vigilia di Cluj-Roma, partita che si giocherà domani sera alle 21.

Queste le dichiarazioni del centrocampista giallorosso, al centro oggi di alcune voci di mercato che lo vedono tra i possibili partenti a gennaio: “Sarà una partita molto complicata. Il Cluj è una squadra che perde difficilmente in casa. Noi abbiamo lavorato bene, adesso andiamo lì per prendere i 3 punti. Sono tornato bene, la squadra sta bene e questo mi aiuterà a rientrare alla grande“.

Il tuo futuro lo vedi alla Roma?

“Sì, io sono contento di stare qui. Ho visto una squadra molto in crescita ma non mi sorprende, perché lavoriamo bene in allenamento e il lavoro sta dando frutti”.

Fonte: Sky Sport