CLUJ-ROMA, i convocati di Fonseca: torna Dzeko, in lista anche Tripi e Ciervo

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca ha appena diramato l’elenco dei convocati per Cluj-Roma, gara del girone A di Europa League che si giocherà domani sera alle ore 21 in Romania.

Nell’elenco non figura il nome di Smalling, così come quelli di Mancini, Fazio e Ibanez. Torna in lista invece Edin Dzeko, che però partirà dalla panchina. Convocati i baby Tripi e Ciervo, oltre a Tommaso Milanese.

Qi sotto l’elenco completo nel tweet dell’As Roma: