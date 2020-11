Fazio torna negativo al Covid: non partirà per la Romania, ma ci sarà per Napoli-Roma

AS ROMA NEWS – Ultima ora molto importante per la Roma e per Paulo Fonseca: Federico Fazio è tornato negativo al Covid e sarà a disposizione dell’allenatore per la partita di domenica contro il Napoli. Lo rivela Sky Sport in questi minuti.

L’argentino non partirà con la squadra per la Romania, dove domani si disputerà la prima gara di ritorno del girone A contro il Cluj. Impossibile il suo recupero per il match di Europa League, anche considerando i tanti giorni di assenza.

Fazio resterà a Trigoria ad allenarsi per farsi trovare pronto, in caso di necessità, per Napoli-Roma. Fonseca spera di recuperare anche Kumbulla, Smalling e almeno uno tra Mancini e Ibanez in modo da poter mettere fine all’emergenza difesa di questi giorni.

