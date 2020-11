“ON AIR!” – CORSI: “Il Flaminio brutto, piccolo e pieno di laziali. Meglio l’Olimpico”, SAVELLI: “Tra la partita di domani e quella di domenica c’è una differenza abissale”, PRUZZO: “Napoli-Roma sarà una gara spartiacque”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Jacopo Savelli (Roma Radio): “In difesa domani giocherà comunque un calciatore importante, Cristante l’ultima partita ha giocato benissimo l’ultima con il Parma da difensore centrale, e quindi sono preoccupato il giusto. Tra la partita di domani e quella di domenica c’è una differenza abissale per importanza soprattutto psicologica. Ha assunto una straordinaria rilevanza per quello che riguarda le prospettive mentali del campionato della Roma, e per le convinzioni della squadra…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La storia di Coric? Baldissoni ha firmato il suo acquisto perchè era l’unico in quel momento col potere di firma, ma se con Sabatini qualcosa sui giocatori poteva pure fare, con l’arrivo di Monchi, conoscendo il soggetto, si era proprio affrancato dalle trattative… Coric aveva già un sacco di presenze in Champions, l’ho visto contro la Juventus e sembrava un veterano, non mi sembrano tanti 8 milioni come valutazione…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “C’è uno strano articolo su Coric oggi su La Repubblica. Non capisco dove vuole andare a parare, visto che scrive che non ci sono indagati. Qual è il bersaglio? Zingaretti? Baldissoni? Non so, sono cose strane. Le capiremo… Stadio Flaminio? Non mi piace. E’ piccolo, e poi in una zona piena di laziali.. E’ l’Olimpico la casa della Roma, basta co sto Flaminio, piccolo, brutto e sporco… Tra Tor di Valle e il Flaminio? Meglio Tor di Valle, almeno è un quartiere popolare… La Roma è una squadra popolare, perciò dico una cosa: perchè non stare in uno stadio bello, grande e popolare…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Sono preoccupato per la difesa in vista del Napoli, in questo momento la Roma non ha difesa. Speriamo di recuperare qualcuno, non abbiamo notizie precise, e spesso quando è così spesso le cose non si mettono nel migliore dei modi, anzi spesso peggiorano. Quella partita può darti dei segnali che possono o scoraggiarti o darti quel più di adrenalina…è una partita che va al di là dei novanta minuti. Se batti il Napoli, anche se non è al massimo della forma, è un altro bel mattone sul muro della fiducia che stai costruendo. Se invece dovessi perdere, e ci può stare, ti puoi scoraggiare, che nella testa dei giocatori possano nascere dei dubbi sul fatto di essere all’altezza…Ecco perchè la gara di Napoli sarà di fondamentale importanza…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Al momento l’unico a disposizione è Jesus. Smalling ha di nuovo questo fastidio al ginocchio che gli aveva fatto saltare tre partite appena tornato a Roma. La buona notizia è che sia Ibanez che Mancini non hanno lesioni, ma restano questi affaticamenti. Si va verso una gestione, perchè l’affaticamento a farlo diventare lesione ci vuole pochissimo. Se ti salta un giocatore per 2-3 settimane in questo momento, significa fargli saltare 6 partite. Gestire significa magari farne giocare uno solo, e far riposare l’altro, e poi viceversa nella partita successiva. Se tornassero a disposizione Fazio e Kumbulla ci sarebbe più margine…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Si parla solo di Napoli-Roma, c’è adrenalina tra i tifosi, ed era ora… Si respira un’aria nuova, c’è voglia di capire se la squadra può davvero battere anche il Napoli e puntare in alto. La partita sarà molto significativa, arriva in un momento in cui le squadre si stanno esprimendo in modo diverso, e la Roma ha la grande occasione per mandarla in crisi. Facendo una grande prestazione lanceresti un segnale pesante al campionato…”

Marco Juric (Rete Sport): “E’ normale che la testa di tutti sia alla partita di domenica, ma non dimentichiamoci che domani c’è una partita importante da vincere…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “La Roma si sta approcciando alla partita col Cluj con un solo difensore, che è Juan Jesus e non è nemmeno uno dei titolari. Io non credo molto all’ipotesi di una difesa a quattro con Cristante, non sarebbe al massimo dell’affidabilità, io penso che Karsdorp potrebbe essere abbassato nei tre centrali di difesa. Non mi aspetto un cambio di modulo. Fonseca può presentare la Roma una squadra che può garantirsi in anticipo il passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League…”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio): “La Roma dovrà inventare la difesa. Fonseca farà giocare molte seconde linee anche per scelta. Dzeko e Pellegrini potrebbero giocare un tempo per riprendere la condizione in vista della partita contro il Napoli… Fonseca potrebbe recuperare Smalling, che ha questo problema al ginocchio, almeno lui sì. E speriamo che uno tra Fazio e Kumbulla possa rientrare e permettere a Fonseca di schierare una difesa competitiva…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La cosa importante è capire se la Roma riuscirà a recuperare qualche difensore centrale per la partita di domenica. Secondo me la partita col Cluj la vince a prescindere, anche giocando con qualche giovane. La partita importante è quello col Napoli, ma bisogna vedere chi giocherà…se ti manca tutta la difesa, non ti puoi presentare al San Paolo senza Smalling, Ibanez e Mancini… Mica puoi pensare di presentarti con Santon e Juan Jesus…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La partita col Napoli sarà fondamentale, di svolta. Certo, se il Napoli prende un’altra sveglia, allora arrivederci e grazie… La Roma ha un’identità, belli capelli (Fonseca, ndr) ha trovato la formula giusta dopo le iniziali difficoltà. Quindi credo che sarà una partita spartiacque…”

Franco Melli (Radio Radio): “Il pettinato è un fenomeno…Io pettinato come Fonseca non sono mai stato nemmeno a sei mesi… Se la Roma vince col Napoli, avrebbe l’autorizzazione a puntare alla vittoria del campionato. Certo, difficile pensare che il Napoli perda un’altra partita. Sarebbe importante uscire da questa sensazione di incapacità di vincere contro le grandi…”

