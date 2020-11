Stadio Flaminio, avanti Piano: contatti avviati con Friedkin, l’architetto è già convinto dell’opera

AS ROMA NOTIZIE – Dopo l’indiscrezione di ieri lanciata dalla Gazzetta dello Sport, oggi anche La Repubblica (L. D’Albergo) conferma i contatti tra la nuova proprietà della Roma, i Friedkin, e l’archistar Renzo Piano per discutere di un possibile nuovo progetto per lo stadio di proprietà che potrebbe sorgere sulle ceneri del Flaminio.

Come dicono a Trigoria, il progetto Tor di Valle di cui si parla ormai da quasi nove anni improvvisamente “non è più un dogma”. E l’idea di far rivivere il Flaminio, impianto disegnato dai Nervi per le Olimpiadi del 1960, piace sempre di più. Questione di costi — l’investimento da un miliardo per Tor di Valle e il suo business park non convince nemmeno JP Morgan, banca che affianca i Friedkin — ma anche di cuore. Se n’è parlato anche ieri sera, nel corso di una lunga call tra Roma e gli Stati Uniti: il trasloco al Flaminio rinsalderebbe una volta di più il rapporto tra la squadra e i tifosi.

Nostante i vincoli che sconsiglierebbero l’impresa, i Friedkin vogliono studiare in tutti i suoi dettagli l’operazione Flaminio. Lì la Roma ha giocato nella stagione sfociata nei Mondiali del 1990, a causa dei lavori all’Olimpico. Ora appare come l’opzione più romantica. I primi abboccamenti con Renzo Piano potrebbero farla diventare anche la più suggestiva.

Le primissimi stime ipotizzano un investimento da 350 milioni per uno stadio da non più di 45 mila posti. Ma ci sono diversi nodi da sciogliere: il decreto Semplificazione ne ha risolti alcuni, restano quelli legati alla vecchia necropoli sotterranea, ai trasporti, ai parcheggi e alla sicurezza. Questioni di cui i vertici della Roma vogliono discutere con l’archistar. Le parti si sono già incontrate a Genova, in occasione dell’ultima trasferta della squadra in Liguria. Presto si vedranno di nuovo nella capitale. A quanto pare, Piano è già convinto dell’opera.

Fonte: La Repubblica