Diawara, l’agente: “La terapia conservativa è stata un successo, non ha nessun tipo di problema”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Amadou Diawara sta bene e non ha nessun bisogno di tornare sotto ai ferri per superare definitivamente il problema al menisco che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane prima dello stop al campionato per il Coronavirus.

Lo afferma l’agente del centrocampista guineano a Pagine Romaniste: “La terapia conservativa intrapresa da Diawara, in accordo con la Roma, ha risposto al 100% in modo eccellente. Ha giocato con la maglia della Primavera 60 minuti e non ha avuto alcun tipo di fastidio. Sta bene.”

Il giocatore era pronto a tornare in campo, ma poi l’emergenza Coronavirus ha stoppato il suo rientro: “Amadou sarebbe stato convocato già per la partita di Europa League contro il Siviglia, ma lo stop alle competizioni, ovviamente, ha posticipato il tutto. Amadou si allena ogni giorno a casa e non ha nessun tipo di problema. Non vede l’ora che finisca questa terribile sospensione alle attività”.

Fonte: pagineromaniste.com