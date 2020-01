DIAWARA: “Sapevamo che sarebbe stata dura, siamo stati un po’ sfortunati”

ROMA-TORINO DICHIARAZIONI FINE PARTITA – Amadou Diawara parla a DAZN al termine del match giocato contro il Torino. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Cosa è mancato secondo te?

Sapevamo che questa partita era molto difficile, la prima dopo la sosta contro una squadra fisica, siamo stati un po’ sfortunati. Abbiamo creato tante occasioni senza concretizzare.

Sei stato uno dei più positivi, sei sempre più integrato…

Sento la fiducia dell’allenatore, dei compagni e della società. Mi dà motivazione in più per lavorare e stare sempre al meglio in ogni allenamento e in ogni partita.

Raramente ho visto una Roma così allungata come oggi…

Sì, oggi abbiamo iniziato un po’ male la partita perché non riuscivamo ad uscire palla al piede. Nel secondo tempo è andata meglio, abbiamo creato tanto e siamo stati sfortunati a non concretizzare le occasioni che abbiamo avuto.

E’ stato un problema fisico o tattico?

Non era un problema fisico perché in settimana abbiamo lavorato bene e ci sentiamo bene. Il Torino ci ha messo in difficoltà, è una squadra tosta e siamo stati sfortunati a non concretizzare. Contro squadre così se hai occasioni e non fai gol loro te li fanno.

Il Torino adottava marcature a uomo a centrocampo…

E’ stato uno dei fattori che ci ha messo in difficoltà, stavamo su di noi uomo contro uomo. Loro erano bravi a muoversi di più per avere spazio.