Mancini si è sposato, ma a nozze ci va Belotti

NOTIZIE ROMA CALCIO – Mancini durante la sosta si è sposato con la sua Elisa, ma ieri sera a nozze ci ha mandato Belotti (autore di una doppietta).

Il difensore giallorosso è apparso troppo distratto e impreciso, oltre che nervoso, evento sorprendete soprattutto se si tiene conto degli applausi che il difensore aveva strappato nelle scorse settimane sia da centrale che da centrocampista adattato.

Basta ricordare come si era comportato con attaccanti superiori come Lukaku e Lautaro Martinez. Il merito per i due gol è sicuramente di Belotti, ma ieri sera sia Mancini che il resto della difesa avrebbero certamente potuto fare di più. La sconfitta comunque ,che non compromette nulla sul discorso Champions, fa capire come questa squadra più di tanto non possa fare. Lo scudetto resta un sogno, sia chiaro, non certo per colpa di Mancini.

(Il Messaggero)