Dietro Pau Lopez adesso c’è spazio. Fuzato parte, idea Rafael

NOTIZIE AS ROMA – Con Pau Lopez titolare, per Petrachi l’estremo difensore non è una priorità. Eppure lui ci sta lavorando, perché dietro il catalano nei prossimi mesi cambierà parecchio, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli).

Molto dipenderà dalla cessione di Olsen. La Roma vuole privarsene o a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Il futuro di Fuzato e Mirante è tutto da scrivere. Il brasiliano ha le idee chiarissime: o resta e fa il secondo o saluta tutti e va via (lo cercano in B, in Spagna e in Portogallo).

Mirante a luglio compirà 38 anni e ha un contratto fino al 2021. Lui vorrebbe onorarlo, nonostante qualche problema fisico di troppo. A gennaio la Roma era stata vicina Rafael del Cagliari, trattativa poi sfumata. Il giocatore piace per la sua esperienza, ha il contratto in scadenza, ma non è un nome su cui investire a lungo termine. Lo è, invece, Matteo Cardinali, classe 2001, Primavera. Potrebbe essere l’acquisto in casa: un’ipotesi da non scartare.

