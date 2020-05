Coric ritorna, niente riscatto

NOTIZIE ROMA CALCIOMERCATO – Tra i giocatori che con ogni probabilità faranno ritorno a Trigoria dopo l’esperienza in prestito c’è anche Ante Coric.

Il croato, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora), è stato ceduto a fine agosto all’Almeria e c’era una doppia condizione per far diventare obbligatorio il riscatto da 6 milioni: la promozione in Liga degli andalusi e Coric doveva giocare almeno il 50% delle partite stagionali con un minimo di 45 minuti in campo per conteggiare come valida la presenza.

Proprio questa seconda opzione è ormai irrealizzabile e dunque Coric tornerà alla base, anche perché la Roma comunque non potrebbe scendere sotto i 5,4 milioni di richiesta al club spagnolo, altrimenti rimedierebbe una minusvalenza.

Fonte: Il Tempo