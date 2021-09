Dietro Roma-Cska Sofia: Mancini “disobbedisce” a Mou e fa gol. Abraham bacia Eldor. Mayoral ci resta male

AS ROMA NEWS – La Roma si sbarazza facilmente del CSKA Sofia, calando il pokerissimo contro i malcapitati bulgari che per una mezzora avevano anche provato a spaventare i ragazzi di Mourinho col gol di Carey.

Anche la gara di ieri ha regalato qualche curioso particolare da raccontare. Su tutti il siparietto andato in scena tra Mourinho e Gianluca Mancini, quando il risultato era sul tre a uno.

La Roma si stava apprestando a battere un calcio d’angolo, e così il difensore ha chiesto al suo allenatore se poteva andare in area a saltare. Mou, visto il risultato, gli aveva detto di no, volendolo a protezione della propria trequarti. Un’indicazione che Mancini non ha raccolto.

Ed è stato proprio il difensore azzurro a segnare il gol del 4 a 1 al termine dell’azione nata proprio da quel cross dalla bandierina. Mancini è quindi corso ad abbracciare Mourinho, che se la rideva divertito.

Meno allegro è stato invece Borja Mayoral: l’attaccante spagnolo stava per entrare in campo a circa venti minuti dalla fine insieme a Tammy Abraham, ma poi il tecnico portoghese ha dovuto modificare il cambio poco prima che l’ex centravanti del Real facesse il suo ingresso. Tutta colpa dei crampi che hanno colpito Calafiori e che hanno costretto il mister a rivedere i suoi piani.

E così Mayoral è dovuto tornare a scaldare la panchina, evidentemente deluso per la scelta di Mou, che ha preferito gettare nella mischia Abraham nonostante il risultato fosse acquisito. E l’inglese ha risposto presente, segnando un bel gol dopo uno splendido assist di Shomurodov. Tammy lo ha ringraziato più e più volte, prima baciandolo e poi abbracciandolo nuovamente prima che il gioco ripartisse. E’ nata una coppia. Sul campo, s’intende.

Giallorossi.net – F. Turacciolo