Trigoria, Spinazzola si allena in palestra con i compagni coccolato da Mou e Pinto (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tra sorrisi e sorprese, la Roma è tornata ad allenarsi questo pomeriggio a Trigoria anche se solo per effettuare lavoro di scarico in palestra.

La notizia più bella è stata rivedere Leonardo Spinazzola che si esercita insieme ai suoi compagni, coccolato da Josè Mourinho e il general manager Tiago Pinto, anche lui presente in palestra.

La protagonista assoluta della seduta odierna è stata la serenità e l’allegria con cui i ragazzi si sono allenati. Questo il video pubblicato dalla Roma che riprende la seduta odierna, buona visione.