ABRAHAM: “Henry il mio attaccante preferito. Drogba bullizzava i difensori” (VIDEO)

NOTIZIE ROMA CALCIO – “Didier Drogba”, la leggenda del Chelsea è il primo attaccante che Tammy Abraham nomina indicando i suoi centravanti preferiti. “Penso che il mio primo ricordo di lui risalga a un giorno in cui ero in ritardo per l’allenamento. C’erano delle macchine davanti a me e non riuscivo a passare. Ricordo che mia madre stava urlando alla sicurezza di farmi passare, dicendo che ero in ritardo”, racconta il 9 giallorosso.

“Drogba ci stava superando con la sua auto e si è offerto di farmi salire con lui perché lui ovviamente aveva il pass per entrare direttamente quindi ha chiesto se volevo passare con lui. Nessuno dei compagni mi ha visto con lui…Ma posso comunque dire che Drogba mi ha accompagnato ad un allenamento! Avevo 7 o 8 anni. Speravo che in quel momento tutti i miei compagni fossero fuori e che mi vedessero insieme a lui. Ma non c’era nessuno. L’unico testimone era mia madre. Non gli ho parlato. Mi sono seduto e basta. Cercavo di guardalo in faccia attraverso lo specchietto. Ero seduto dietro. È stato incredibile“.

“Era davvero un bullo, era prepotente – continua su Drogba -. E la squadra con cui lo faceva più di tutti era l’Arsenal. Io e la mia famiglia eravamo tifosi dell’Arsenal. Quindi quando si affrontavano Chelsea e Arsenal noi andavamo allo stadio. A volte facevo da raccattapalle, altre guardavo la partita dagli spalti. Mi ricordo come Drogba bullizzasse i difensori avversari. Era fortissimo fisicamente, era un grande finalizzatore. Era bravo con i piedi…Penso abbia reinventato il ruolo del numero 9. Come tenera palla e utilizzava il corpo in quel modo lì e poi segnava anche molti gol…”.

Tra i suoi preferiti anche Adebayor (“Mi chiamavano così da ragazzo, perchè ero alto come lui“, a seguire parla di Robert Lewandowski, del connazionale Harry Kane, di Thierry Henry: “E’ il mio preferito ed è a causa sua che volevo diventare attaccante”.