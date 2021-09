AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di venerdì 17 settembre 2021:

Ore 17:10 – NOVITA’ NELLO STAFF DI MOU? – Abdel Sattar Sabry, ex giocatore della Nazionale egiziana e del Benfica, ha rivelato: “Sono stato contattato per lavorare con José Mourinho. E’ stato il suo agente a chiamarmi pochi giorni fa e a dirmi che ero uno dei candidati per entrare nel gruppo di lavoro di Mourinho. Non sono l’unico e attendo una decisione finale nel giro di quattro giorni”.

Ore 16:35 – CONFERENCE, DI PELLEGRINI IL GOL DELLA SETTIMANA – Lorenzo Pellegrini ha vinto il premio per il miglior gol della settimana della Conference League. Lo annuncia la Uefa su Twitter.

Ore 15:30 – ULTIME DA TRIGORIA – All’indomani della vittoria per 5-1 contro il CSKA Sofia, la Roma è tornata subito ad allenarsi in vista della gara di campionato in casa del Verona. I giocatori oggi hanno svolto lavoro di scarico in palestra tra i sorrisi. Ha lavorato in palestra anche Leonardo Spinazzola, che punta a tornare in gruppo a novembre.

Ore 14:20 – MOU DOMANI IN CONFERENZA – Domani alle ore 15:00 José Mourinho parlerà in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Hellas Verona, in programma domenica alle 18:00 allo Stadio Marcantonio Bentegodi.

Ore 10:00 – EL SHAARAWY SCAGIONATO, NESSUN PESTAGGIO – Nessun pestaggio: Stephan El Shaarawy, finito sotto inchiesta per lesioni gravi per avere picchiato il ladro che aveva cercato di rubare la sua Lamborghini, non ha alzato le mani sul malvivente. Ne è convinto il pubblico ministero che ha deciso di chiedere l’archiviazione. (Il Messaggero)

Ore 9:40 – OSTIENSE PIACE, MA C’E’ UN OSTACOLO – La Roma avrebbe individuato la zona dell’Ostiense per realizzare lo stadio, ma c’è un problema da superare: la Lamaro Costruzioni dei fratelli Toti ha infatti in concessione quelle aree dal 2015, e non sembrerebbe disposta a mollarle senza far pagare dazio alla Pubblica Amministrazione. (Il Romanista)

Ore 9:20 – MOU, MESSAGGI A PINTO – Servono rinforzi. Questo il messaggio tra le righe che Mourinho ha mandato a Pinto e i Friedkin al termine della partita di ieri: “Abbiamo dei limiti, devo pregare San Pietro per non avere infortuni. La differenza con le altre squadre più forti sta nelle opzioni che ho in panchina“. (Il Messaggero)

(In aggiornamento…)