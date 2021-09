Roma, ecco i magnifici quattro di Mou

AS ROMA NEWS – Archiviata la prima partita di Conference League con una larga vittoria che mette subito in chiaro chi è la favorita del girone, la Roma torna a tuffarsi sul “più importante” campionato.

L’obiettivo dichiarato di Mourinho è tornare in Champions, e la partenza della squadra lascia ben sperare. Domani contro il Verona tornano a giocare i titolari: da Vina a Cristante, da Veretout a Zaniolo, al Bentegodi rivedremo in campo l’undici che l’allenatore portoghese considera (al momento) quello migliore.

Sono però cinque, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (F. Ferrazza) i calciatori che lo Special One considera l’anima della squadra, e che perciò vengono considerati intoccabili: Rui Patricio tra i pali, Mancini in difesa, Pellegrini sulla trequarti e Abraham in attacco.

Sono questi quattro giocatori gli insostituibili, quelli che per non giocare devono avere qualche problema fisico, o esser squalificati, oppure risparmiati nelle gare dal destino già scritto. Domani saranno tutti e quattro in campo, a trascinare la Roma verso altri tre punti.