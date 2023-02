Dietrofront Zaniolo: nessuna causa alla Roma. Ora la priorità è tornare a essere un calciatore

AS ROMA NEWS – Dopo aver sondato legali, oltre ad aver interpellato l’associazione calciatori, Zaniolo e la sua famiglia sembrano aver deciso per un passo indietro.

Nelle intenzioni del calciatore e di chi gli sta attorno non c’è quella di provare a intentare una battaglia legale contro la Roma. Anche perchè non ci sono elementi per accusare il club di aver tenuto un comportamento scorretto nei suoi confronti.

Ora il giocatore vede come un incubo la possibilità di passare i prossimi mesi fuori dal calcio, perdendo anche la Nazionale.

Ora dunque nella testa di Zaniolo c’è soltanto l’intenzione di tornare a vivere una “normale” vita da calciatore. Anche se la Roma al momento non sembra intenzionata a fare passi indietro dopo aver deciso di tenere il giocatore ai margini della squadra.

Fonte: Gazzetta.it