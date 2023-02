“ON AIR!” – PIACENTINI: “Zaniolo ha fatto solo danni, l’ultimo ieri”, CORSI: “Ha deciso di buttare via altri sei mesi, è pazzo”, FERETTI, PUGLIESE: “Roma e giocatore cercheranno un punto d’incontro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Speriamo che Llorente sia buono, che ne sai, magari è meglio di quelli che abbiamo. Non possiamo bocciarlo subito, ci può stare un rinforzo così. Zaniolo? Ora si complica, ma per lui. E’ stato fermo due anni per gli interventi al ginocchio, e dopo questo ora butti via altri sei mesi…questo è pazzo. Ma veramente cosa ti dice il cervello? Non è spiegabile…”

David Rossi (Rete Sport): “Coppa Italia o quarto posto? Per incrementare il potenziale tecnico della squadra, che poi è quello che interessa ai tifosi, non c’è niente come il costante piazzamento nei primi quattro posti. Non c’è Coppa Italia o Conference che tenga. Mentre l’Europa League è un caso a parte, se la vinci arrivi in Champions e in prima fascia, quindi è meglio del quarto posto…Dopo stasera, mancheranno tre partite, e con la finale secca a Roma. Eliminando il discorso aziendale, la nostra priorità stagionale è diventata la coppa Italia…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Zaniolo? Non so se ci sono margini per una riappacificazione. La Roma mi sembra sia dentro i regolamenti. Oggi il giocatore dovrebbe essere a Trigoria. Siccome fino a ieri arrivavano dei segnali molto duri dalla società, mi sorprenderei molto se il giocatore si allenasse in gruppo. Zaniolo ha fatto solo danni, l’ultimo è stato ieri, quando ha riaperto al Bournemouth che giustamente gli ha risposto: “Vatti a fare una passeggiata…”. Lui ha messo praticamente 30 milioni nelle tasche del Sassuolo, tanto che Carnevali due minuti dopo la fine del mercato ha detto che per Frattesi a giugno non basteranno 30 milioni. Già solo questo è un danno fatto alla Roma…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Se la Roma può perdere soldi per una questione di etica? Per me no. Però per i Friedkin non lo so, non li conosce quasi nessuno, non saprei dire. Mi sembrano persone molto serie anche dal punto di vista etico, quindi potrei anche dire di sì. Loro non hanno di certo bisogno di soldi, ma il bilancio della Roma non può permettersi di perdere un capitale. Io sono quasi convinto che Zaniolo non resterà ai margini della squadra per cinque mesi, io credo che alla fine la Roma farà dei passi verso il giocatore, e il giocatore verso la Roma. Se poi invece i Friedkin non dovessero sentire ragioni, tanto di cappello, vorrebbe dire che sono inflessibili sotto questo aspetto e sarebbe un pregio dal punto di vista etico la loro presa di posizione…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Quarto posto o Coppa Italia? Io trovo che la Coppa Italia sia importantissima, specie per questa Roma qua. Fra l’altro questa coppa ora è stata rivalutata, c’è grande seguito intorno, non è più la coppa di 10 anni fa, ora arrivano in finale sempre grandi squadre. Mou è un animale di trofei, ma se poi a fine anno non raggiungi la Champions, poi non hai i soldi per rinnovare a Smalling, a Dybala… Quindi non so, me lo chiedo, forse con un trofeo sarei più contento…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La Roma non ha interesse a mettere Zaniolo fuori rosa, deve tutelare il proprio asset. Ora ho letto che si è promesso al Milan a giugno, ma il giocatore non è libero, il club che lo vuole deve soddisfare le richieste della Roma. Mobbing? Ma su quali basi? Lui non si è presentato all’allenamento, non vuole più giocare, perchè la Roma dovrebbe essere responsabile di questo comportamento? La Roma ha interesse a vendere il giocatore, e si tenterà di trovare una soluzione per arrivare fino a giugno, questo penso sia in atto. Vedrete che la Roma e Zaniolo si troveranno per cercare un punto di incontro che vada bene a entrambi…”

Stefano Carina (Radio Radio): “E’ chiaro che siano volati stracci tra Zaniolo e la Roma, e si continua come conseguenza di quello che è successo in questi giorni. L’entourage di Zaniolo ci ha raccontato che ha già preso contatti con l’associazione calciatori e con un pool di legali. E’ quindi chiaro che stai cercando di capire se ci sono i margini per ottenere qualcosa. Ora vedremo cosa succederà. Pinto in questa vicenda ha sbagliato tutto il possibile, come dichiarazioni e come strategie. Domani la Roma consegnerà le liste Uefa, è una giornata importante, se Zaniolo venisse tolto sarebbe un ulteriore input per la causa legale. E’ una questione da vivere giorno dopo giorno, il ragazzo è molto scosso così come le persone che gli sono vicine, e questo ti può portare a cambiare idea facilmente… Va benissimo che i Friedkin sono miliardari e potrebbero tenerlo nel giardino di casa a fare il giardiniere, ma sappiamo anche quali sono i conti della Roma e gli obblighi con la Uefa. Io non me la sento di dire che è finita così, penso che nelle prossime settimane cambierà qualcosa…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Non bisognava essere dei fenomeni per capire che la battaglia sarebbe andata avanti con i legali. Il giocatore ha sbagliato tutto, siamo d’accordo, tutto è cominciato dalla sua superficialità e da chi lo ha consigliato male. Ma se poi i pompieri mettono l’alcool per spegnere il fuoco… E’ è su questo che baseranno la causa, sul fatto che poi sono andati a prenderlo sotto casa, che Zaniolo è stato costretto a scappare, e ora probabilmente chiederà la scorta per vivere a Roma… Nessuno sta dicendo che è colpa della Roma, ma le conseguenze sono queste. Ed è su su questo che si baserà l’avvocato di Zaniolo: ma che vogliamo fare gli ingenui? L’unico che può rasserenare gli animi è Mourinho. In questa città nella parte giallorossa quello che dice Mou è legge. E lui è quello che ha più sbagliato di tutti, più di Pinto. Ma ora il testimone passa a Mourinho. Ripeto, Zaniolo ha sbagliato, la sua è la causa, ma l’effetto è sbagliato: se io rubo la mela, non mi puoi dare l’ergastolo… ”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non si può andare avanti in questa maniera, serve diplomazia, e Mourinho può essere il collante. E’ interesse comune. Alla fine credo che debbano sedersi a un tavolo il più velocemente possibile…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “E’ Zaniolo ad avere le responsabilità iniziali, ora si passa alle battaglie legali che di solito non finiscono bene. La Roma è stata attenta alle norme, non è un club sprovveduto. Tutto parte da Zaniolo che si rifiuta di giocare, non possiamo ignorarlo. Ma come lo gestisci uno che non si presenta alle partite? Che dice che vuole cambiare la squadra, e non porta nessuno con un’offerta adeguata? La Roma ha fatto di tutto per cederlo, ma non può regalarlo. Poi è arrivata l’offerta del Bournemouth che ha cambiato le carte in tavola: il giocatore a quel punto poteva andarsene soddisfacendo la sua ambizione di lasciare la Roma e anche la necessità del club di monetizzare la sua partenza. Arriva l’offerta, e se tu te ne vuoi andare l’accetti. Se tu la rifiuti, va bene, ma non puoi pretendere che Mourinho abbia lo stesso atteggiamento di prima. Che la vicenda non sia stata gestita lucidamente lo dimostra il fatto che il giocatore ieri aveva deciso di andare al Bournemouth…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!