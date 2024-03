Difesa a tre o a quattro per affrontare il Brighton? I giornali si dividono sulle scelte di De Rossi

AS ROMA NOTIZIE – Difesa a tre o a quattro? Sarà 3-5-2 o 4-3-3? Il rebus non si scioglie dopo aver letto i quotidiani oggi in edicola, che si dividono equamente tra chi punta sulla prima soluzione e chi sulla seconda.

Gazzetta dello Sport, Il Tempo, e Tuttosport puntano sulla conferma del modulo tanto caro a De Rossi per affrontare questa sera il Brighton: in questo caso Celik e Spinazzola agiranno sulle fasce, Mancini farà coppia con Ndicka mentre in attacco El Shaarawy completerà il tridente con Dybala e Lukaku.

Di diverso avviso Il Messaggero, il Corriere dello Sport e Il Romanista, che invece scommettono sul più prudente 3-5-2 con l’aggiunta di Smalling al pacchetto difensivo e la conseguente rinuncia a El Shaarawy. Le corsie esterne non cambierebbero, e sarebbero comunque affidate a Celik e Spinazzola.

Queste dunque le probabili formazioni dei quotidiani oggi in edicola sull’11 giallorosso che mister De Rossi dovrebbe mandare in campo stasera contro il Brighton di De Zerbi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

IL TEMPO – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

IL CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Smalling, Ndicka; Celik, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

IL MESSAGGERO – Svilar; Mancini, Smalling, Ndicka; Celik, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

IL ROMANISTA – Svilar; Mancini, Smalling, Ndicka; Celik, Cristante, Paredes, Spinazzola; Dybala, Lukaku, Pellegrini.

TUTTOSPORT – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.