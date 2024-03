AS ROMA NEWS – Rispetto per il Brighton, ma paura zero. Soprattutto perchè questa Roma ha un blasone europeo che la giovane squadra inglese ancora si sogna. Poi ovviamente sarà il campo a emettere il suo verdetto insindacabile, e già stasera, dopo la gara di andata all’Olimpico, capiremo di più di questo interessantissimo scontro che vale un posto nei quarti di finale dell’Europa League.

Per la Roma vincere questo confronto significherebbe tanto: entrare nelle prime otto di questa competizione sarebbe la conferma del salto che il club ha ormai compiuto in Europa. Ma soprattutto la squadra aiuterebbe sé stessa, dando una spinta all’Italia verso quel primato nel ranking Uefa che permetterebbe alla Serie A di avere una quinta squadra in Champions.

La partita di stasera (fischio d’inizio ore 18:45) si preannuncia spettacolare: il “genio” De Zerbi affronterà la Roma portando avanti le sue idee di calcio totale e ultra-offensivo. “In pochi hanno il coraggio di fare quello che faccio io“, ha affermato ieri con una punta di spocchia l’ex allenatore del Sassuolo, che stasera vorrà dare una lezione al suo grande amico De Rossi.

Per Daniele sarà una prova di maturità importante: riuscirà a trovare le giuste contromosse per affrontare una squadra come il Brighton, che quando è in serata può diventare davvero difficile da contenere? E come si giocherà questo match di andata, cercando di attaccare gli inglesi mantenendo il possesso della palla, oppure aspettando gli uomini di De Zerbi per colpirli negli spazi che inevitabilmente concederano agli avversari?

Comunque sceglierà di giocarsela, la Roma parte leggermente favorita da questo confronto, considerato anche lo stato di forma delle due squadre. E’ stato lo stesso De Rossi a confermarlo tra le righe ieri: “Siamo tecnicamente superiori“, le parole dell’allenatore a fine conferenza. Iconico quel “noi siamo la Roma” ribadito con orgoglio che ha impreziosito pensieri e concetti espressi con convinzione davanti alla stampa.

De Zerbi potrà contare su un collettivo di giovani calciatori dal futuro radioso, la Roma su giocatori più esperti, abituati a disputare confronti del genere, che si giocano spesso sui nervi. E sulla coppia Dybala-Lukaku che in pochi in Europa possono permettersi. Perchè gli allenatori contano, ma alla fine sono i calciatori in campo a fare la differenza.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini