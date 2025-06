Difesa da rifare: Gasp valuta Hermoso e Kumbulla

La rivoluzione di Gasperini partirà da dietro. Con il ritiro ormai alle porte, uno dei reparti più “ballerini” della Roma è proprio la difesa a tre, architrave del sistema tattico del nuovo tecnico. Ma oggi, a Trigoria, di certezze ce n’è solo una: Gianluca Mancini, pilastro dello spogliatoio e già allenato da Gasp ai tempi dell’Atalanta. Il resto è un cantiere aperto.

Tra i rientri da prestito spiccano due nomi destinati a giocarsi le loro carte proprio nel ritiro di luglio. Il primo è Mario Hermoso, tornato dal prestito di sei mesi al Bayer Leverkusen. Lo spagnolo ha esperienza e piedi buoni, ma il suo futuro resta incerto. Gasperini vuole comunque vederlo da vicino prima di dare un giudizio definitivo.

Discorso diverso per Marash Kumbulla, che rientra da una stagione positiva all’Espanyol. Il centrale albanese è motivato e spera di guadagnarsi la fiducia del staff tecnico: sa che con un allenatore come Gasperini – che ha sempre valorizzato difensori aggressivi e affidabili – c’è margine per rilanciarsi.

In attesa di novità dal mercato (sia in entrata che in uscita), anche Celik potrebbe restare come opzione di rincalzo, ma tutto dipenderà da eventuali offerte in queste ultime ore utili per le plusvalenze. Insomma, tra ritorni, prove generali e possibili sorprese, la nuova difesa giallorossa comincerà a prendere forma proprio nel ritiro estivo. E Gasp, da vecchio artigiano del reparto arretrato, vuole modellarla con le sue mani valutando innanzitutto il materiale già a disposizione.

Fonte: Il Tempo