Difesa impenetrabile e i gol di Dovbyk: così la Roma è sul treno Champions

AS ROMA NEWS – Sette vittorie consecutive, una difesa impenetrabile e un bomber che segna solo gol pesanti. La Roma di Claudio Ranieri viaggia a ritmi da Champions e si prepara ad affrontare un aprile di fuoco, con gli scontri diretti contro Juventus e Lazio diranno molto sulle ambizioni europee dei giallorossi. I numeri del 2025 parlano chiaro: con 32 punti conquistati dall’arrivo del tecnico romano, nessuno nei top cinque campionati europei ha fatto meglio. Ma ora arrivano le partite più difficili. Quelle in cui Artem Dovbyk dovrà dimostrare di poter essere decisivo anche nei big match.

L’attaccante ucraino sta rispondendo alle critiche a modo suo, con i gol. Dopo Cagliari, anche a Lecce è stato lui a sbloccare una partita complicata, mettendo la firma su tre punti fondamentali. La sua esultanza? Sempre la stessa: immobile, quasi a voler ribadire che il suo compito è segnare, senza fronzoli. Ma sabato sera un sorriso gli è scappato, subito prima che Baldanzi gli saltasse addosso come uno zainetto e che tutta la squadra lo sommergesse di abbracci. E poi la frase di Mancini, diventata subito virale tra i tifosi: “Devi sfondarli tutti, sei forte“. Un’investitura in piena regola.

Se i gol di Dovbyk hanno portato 15 punti effettivi alla Roma, è la difesa a rappresentare la vera arma segreta della squadra. Cinque delle ultime sette vittorie sono arrivate con il risultato di 1-0, un dato che in Serie A non ha eguali. Svilar ha collezionato sei clean sheet nelle ultime sette gare, dodici in stagione. Numeri che raccontano il lavoro straordinario di Ranieri, capace di trasformare una squadra fragile in un muro difficile da abbattere. Dal suo arrivo, infatti, la Roma è la squadra che ha subito meno reti insieme all’Inter (13).

Ora, però, arriva il momento della verità. Domenica all’Olimpico ci sarà la Juventus, una sfida che la Roma dovrà affrontare senza Saelemaekers (squalificato) e senza Dybala, ancora ai box insieme a Rensch e a Saud. Ma la squadra di Ranieri ha dimostrato di saper vincere anche senza la sua stella argentina. I giallorossi sono a quattro punti dal quarto posto e a sei dal terzo, con un’Atalanta in netto calo. Il sogno Champions non è più un’utopia. Serviranno altre notti di sofferenza, altri gol di Dovbyk e una difesa impenetrabile. Il treno per l’Europa passa da aprile. E la Roma è pronta a salirci sopra.

Fonti: Il Messaggero / La Repubblica / Leggo