Gasperini: “Sono stato molto chiaro sul mio futuro. Si parla troppo di me? Non lo faccio io”

AS ROMA NEWS – “Si parla troppo di me? L’importante è che non ne parli io...” Così Gian Piero Gasperini risponde alle domande sul suo futuro dopo la sconfitta dell’Atalanta per 1 a 0 sul campo della Fiorentina e che rischia di iscrivere la Dea nella lotta per un posto in Champions.

“Non posso evitare niente. Sono stato molto chiaro sul futuro, che so io, non è un motivo della sconfitta. Ora rimane da finire un campionato straordinario, siamo rimasti terzi e abbiamo comunque 7 punti di vantaggio sulla Fiorentina. Ci sono tante squadre vicine alle quali siamo sempre stati sopra, non solo quest’anno ma anche negli scorsi”, ha concluso Gasperini.