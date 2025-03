AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di domenica 30 marzo 2025.

ORE 12:30 – BECKER VESTE I PANNI DEL TIFOSO GIALLOROSSO – Boris Becker in versione romanista sui social: “Sto guardando Lecce-Roma e Hummels sta giocando in modo eccellente. Borussia Dortmund, ti sarebbe potuto servire”, ha scritto ieri. E poi: “Ottimo primo tempo di Hummels. In realtà la Roma dovrebbe essere in vantaggio…”. E infine l’esultanza alla rete realizzata da Artem Dovbyk: “Gooooaaal”.

ORE 11:00 – HUMMELS: “VITTORIA MERITATA” – Mats Hummels, rimasto in campo per tutti i 90 minuti contro il Lecce, ha espresso un suo pensiero sul proprio profilo Instagram riguardante il match di ieri: “Partita complicata ma una vittoria meritata“.

ORE 9:45 – DOVBYK MIGLIORE IN CAMPO, MALE KONE’ – E’ Artem Dovbyk il giocatore con la media voto più alta leggendo le pagelle dei quotidiani oggi in edicola: il centravanti sfiora il 7 grazie al suo gol decisivo al Via del Mare. Bene anche Mancini e Cristante, tante le insufficienze: bocciati Konè (la media voto più bassa), Angelino, Saelemaekers e Pellegrini.

ORE 9:00 – LECCE-ROMA, LA MOVIOLA: OK MANGANIELLO – La Roma batte il Lecce 1-0 centrando la settima vittoria di fila. L’arbitro Manganiello dirige con sufficienza, con qualche episodio dubbio. Regolari sia il gol annullato a Mancini per fuorigioco che quello decisivo di Dovbyk. Critiche per l’ammonizione a Baldanzi e la gestione del recupero nel primo tempo.

