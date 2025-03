SERIE A: la Fiorentina batte l’Atalanta 1 a 0 e si porta a un punto dalla Roma. Giallorossi a -6 dalla Dea

AS ROMA NEWS – Vittoria di misura della Fiorentina, che al Franchi batte l’Atalanta con il punteggio di 1 a 0: decide un gol di Moise Kean prima dell’intervallo. Nella ripresa è sterile la reazione della squadra di Gasperini, che di fatto non spaventa mai il portiere dei viola. Al contrario è la squadra di Palladino a sfiorare più volte il gol del raddoppio.

Grazie a questo risultato la Fiorentina sale a quota 51 punti, a meno uno dalla Roma attualmente al sesto posto, raggiungendo momentaneamente la Lazio, che domani sera affronterà il Torino all’Olimpico. L’Atalanta invece resta ferma a 58 punti e ora deve guardarsi dalle squadre in lotta per un posto in Champions: il Bologna è solo a due punti, la Juve a -4, la Roma a -6.

Giallorossi.net – G. Pinoli