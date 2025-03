PRIMAVERA, Bologna-Roma 2-4: i giallorossi calano il poker e tornano in vetta

AS ROMA NOTIZIE – Dopo due sconfitte consecutive, la Roma Primavera rialza la testa e si riprende la vetta del campionato. I ragazzi di Falsini hanno battuto il Bologna per 2-4 in trasferta, nella sfida valida per la 31^ giornata del campionato Primavera 1. Un successo fondamentale che permette ai giallorossi di salire a 64 punti, scavalcando l’Inter (ferma a 63) e tornando al comando della classifica.

Un match giocato con carattere e qualità dalla Roma, che ha saputo imporsi sin dai primi minuti. A sbloccare il risultato è stato Di Nunzio al 6’, dando subito il segnale giusto alla squadra. Il raddoppio è arrivato al 33’ con Della Rocca, che ha finalizzato un’azione corale di grande qualità.

Nel secondo tempo, il Bologna ha provato a reagire con De Luca al 48’, accorciando le distanze, ma i giallorossi hanno risposto immediatamente con Marazzotti al 52’, ristabilendo il doppio vantaggio. I rossoblù ci hanno riprovato con Nordvall al 67’, ma nel finale Graziani ha chiuso i giochi con il gol del definitivo 2-4 all’85’.

Il tabellino del match

BOLOGNA: Happonen; Puukko, Ivanisevic, Tomasevic, Papazov (35′ Baroncioni); Menegazzo (75′ Lai), Nordvall, Jaku; Tonin, Castaldo (75′ Addessi), Ravaglioli.

A disp.: Widmer, De Luca, Labedzki, Amey, Lai, Di Costanzo, Tomczyk, Barbaro, Addessi, Byar.

All.: Colucci.

ROMA: Marcaccini; Marchetti, Seck (81′ Golic), Nardin, Reale; Di Nunzio, Romano; Marazzotti (74′ Graziani), Coletta (88′ Levak), Della Rocca (81′ Ceccarelli); Almaviva (81′ Sugamele).

A disp.: Kehayov, Stomeo, Golic, Levak, Graziani, Cama, Sugamele, Bah, Lulli, Zefi, Ceccarelli.

All.: Falsini.

Marcatori: 6′ Di Nunzio (R), 33′ Della Rocca (R), 48′ De Luca (B), 52′ Marazzotti (R), 67′ Nordvall (B), 85′ Graziani (R).