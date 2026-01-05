Difesa sperimentale e Dovbyk in attacco: Gasp in emergenza a Lecce

La Roma riparte tra difficoltà offensive ed emergenza totale in difesa. All’indomani della sconfitta di Bergamo, i giallorossi sono tornati ad allenarsi a Trigoria con la testa già rivolta alla delicata trasferta di Lecce, ma Gasperini deve fare i conti con una situazione tutt’altro che semplice.
Bailey ha svolto lavoro a parte e non sarà disponibile, così come Baldanzi. Il numero 35 proverà a rientrare tra la gara col Sassuolo e l’impegno di Coppa Italia contro il Torino, ma per il Lecce resta fuori. Davanti i problemi non mancano, ma è soprattutto il reparto difensivo a preoccupare: Mancini ed Hermoso sono squalificati, Ndicka è impegnato in Coppa d’Africa e l’assetto va praticamente ricostruito da zero.
Al centro della difesa Ziolkowski sembra certo del posto, mentre Ghilardi spera in una chance dal primo minuto, a meno che Gasperini non scelga di arretrare Celik. Sul centrosinistra dovrebbe toccare a Rensch, mentre Wesley è pronto a tornare titolare: a Bergamo il brasiliano era partito dalla panchina perché non al meglio, entrando poi a inizio ripresa.
A centrocampo Pisilli può far rifiatare uno tra Cristante, diffidato, e Koné. Possibili novità anche sulla trequarti, dove El Shaarawy spinge per una maglia dall’inizio, mentre in attacco la candidatura più forte porta a Dovbyk, chiamato a dare risposte in un momento complicato.
Fonte: Il Tempo
Ma provare qualche giovane tipo Arena ?
Tutta colpa di questa coppa d’Africa che ti organizzano di improvviso senza darti tempo di prepararti.. ma si fa così??
Inaccettabile che senza preavviso ti tolgono il terzo centrocampista titolare ed il primo difensore titolare..
senza la ns difesa la vedo dura, Zio, Ghilardi e Celik dovrebbero essere sicuri. quello che mi preoccupa però è l’assenza di alternative tattiche da parte di Gasperini soprattutto a centrocampo dove kone e cristante in fase calante potrebbero essere supportati da un pisilli pronto ad inserirsi o arretrando Dybala dietro a ferguson e lasciando soulè tutta fascia a dx. sicuramente senza la difesa titolare kone e cristante giocheranno se non altro per la fase di interdizione anche in considerazione di un lecce aggressivo e alto.
scuadra mediocre e lo si sapeva ma la cosa più preoccupante che piu passano le partite questa la squadra sta peggiorando sia nel gioco e sia ficamente quando l Atalanta di Gasparerini poteva pure perdere ma almeno uscivamo dal campo con la maglia sudata
Ritengo che a Lecce Gasperini arretrerà Cristante al centro della difesa ,con ai lati Celik e uno tra Ghilardi e Ziokolvsky.Al posto di Cristante inserirà Pisilli,che avrà così la sua occasione.
In avanti chi gioca gioca,tanto cambia poco o niente in termini di pericolosità,Soulè escluso.
Non ricordo un’annata così deprimente in fase d’attacco. Anche nel 1951 ,quando andammo in serie B,ogni tanto Sundqvist, Merlin e Zecca sfoderavano qualche bella partita,tanto che ricordo un 5 a 0 alla Sampdoria.
Quest’anno se si vede un tiro in porta da parte di uno dei nostri attaccanti (?),mi scappa un Ohhh di sorpresa .
