Difesa sperimentale e Dovbyk in attacco: Gasp in emergenza a Lecce

La Roma riparte tra difficoltà offensive ed emergenza totale in difesa. All’indomani della sconfitta di Bergamo, i giallorossi sono tornati ad allenarsi a Trigoria con la testa già rivolta alla delicata trasferta di Lecce, ma Gasperini deve fare i conti con una situazione tutt’altro che semplice.

Bailey ha svolto lavoro a parte e non sarà disponibile, così come Baldanzi. Il numero 35 proverà a rientrare tra la gara col Sassuolo e l’impegno di Coppa Italia contro il Torino, ma per il Lecce resta fuori. Davanti i problemi non mancano, ma è soprattutto il reparto difensivo a preoccupare: Mancini ed Hermoso sono squalificati, Ndicka è impegnato in Coppa d’Africa e l’assetto va praticamente ricostruito da zero.

Al centro della difesa Ziolkowski sembra certo del posto, mentre Ghilardi spera in una chance dal primo minuto, a meno che Gasperini non scelga di arretrare Celik. Sul centrosinistra dovrebbe toccare a Rensch, mentre Wesley è pronto a tornare titolare: a Bergamo il brasiliano era partito dalla panchina perché non al meglio, entrando poi a inizio ripresa.

A centrocampo Pisilli può far rifiatare uno tra Cristante, diffidato, e Koné. Possibili novità anche sulla trequarti, dove El Shaarawy spinge per una maglia dall’inizio, mentre in attacco la candidatura più forte porta a Dovbyk, chiamato a dare risposte in un momento complicato.

Fonte: Il Tempo