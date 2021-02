Diritti tv, la Roma di Friedkin guida il no all’offerta di Dazn

AS ROMA NOTIZIE – Nella giornata di oggi i venti club del massimo campionato italiano si riuniranno ancora una volta per discutere del da farsi in merito alla questione dei diritti televisivi del triennio 2021/2024, scrive l’edizione odierna de La Repubblica.

Sul piatto ci sono sempre le offerte di Dazn e di Sky e i presidenti potranno discutere su quale proposta accettare fino al 29 marzo, termine ultimo del bando stilato. La maggioranza dei club vorrebbe accettare la prima offerta di Dazn, che prevede 840 milioni per 7 partite in esclusiva più altre 3 in co-esclusiva con Sky, per le quali ha messo 70 milioni sul piatto.

Per approvare la proposta sono necessari 14 voti positivi ma per trovarli serve andare a pescare tra le fila dei contrari a Dazn, guidata dalla Roma dei Friedkin. Sul tavolo inoltre si discute anche della questione dei fondi di investimento, che garantirebbero alla Lega Serie A cira 1,7 miliardi in cambio del 10% di una media company in cui far confluire i proventi.

Fonte: La Repubblica