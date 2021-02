Roma, contro il Braga riecco i tre tenori

NOTIZIE ROMA CALCIO – Emergenza in difesa ma abbondanza in attacco. La Roma si rituffa nell’Europa League con i centrali contati: Ibanez sta meglio e giovedì in Portogallo ci sarà. Insieme a lui giocheranno Cristante e Mancini, la stessa difesa che ha ben figurato contro l’Udinese domenica scorsa.

Qualche possibile sorpresa a centrocampo, con Diawara che scalpita e spera di avere una chance, magari al posto di Villar, ormai diventato un titolarissimo. In attacco si rivedranno quasi certamente i “tre tenori”. Contro il Braga Fonseca pensa di affidarsi all’esperienza di tre mostri sacri come Dzeko, Mkhitaryan e Pedro.

Difficile invece vedere Stephan El Shaarawy in campo, specialmente dal primo minuto. Il Faraone avrà bisogno di altro tempo per tornare in condizione, ma presto arriverà anche il suo momento. Forse proprio a Benevento, quando la Roma riprenderà la sua corsa Champions in campionato.

Fonti: Corriere della Sera / Il Messaggero / Corriere dello Sport