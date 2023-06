Dopo Frattesi ora la Roma punta Berardi: quanti discorsi aperti col Sassuolo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – No solo Frattesi. La Roma e il Sassuolo si preparano a discutere di parecchi argomenti legati al calciomercato, racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Tra oggi e domani è infatti previsto un incontro tra Tiago Pinto e Carnevali per cominciare a tessere le fila di possibili affari tra le due società.

Alla Roma interessa da sempre Davide Frattesi, centrocampista che era stato a un passo dai giallorossi lo scorso anno, prima che l’accordo sfumasse proprio quando sembrava tutto fatto.

Sul centrocampista ora ci sono anche Juventus e Inter, che hanno già mosso i primi passi con il club neroverde. Tiago Pinto osserva la situazione da spettatore interessato: qualora Frattesi dovesse finire in un altro club che non sia la Roma, ai giallorossi spetterebbe il 30% della somma ricavata dagli emiliani.

Soldi che a quel punto si potrebbero scontare per l’acquisto di Domenico Berardi, 29 anni, attaccante esterno che piace molto a Trigoria. La Roma, dopo l’addio di Zaniolo, non ha ancora sostituito degnamente il 22 e con Berardi la fascia destra potrebbe essere coperta (Solbakken ha offerte dalla Francia).

Non vanno dimenticate poi le contropartite tecniche che potrebbero finire nell’affare: non è un mistero che a Carnevali piacciano Bove, Volpato e Tahirovic. I ragazzi potrebbero essere utilizzati per abbassare il prezzo dell’attaccante che si aggira intorno ai 20-25 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport