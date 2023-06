Caccia al nove: c’è un piano per Icardi, spunta Scamacca

AS ROMA NEWS – L’infortunio di Abraham cambia le strategie della Roma per il prossimo numero nove, per il quale Pinto non potrà spendere cifre astronomiche.

Il gm dovrà scandagliare il mercato alla ricerca dell’occasione giusta, che possa permettere alla squadra di trovare l’attaccante in grado di far cambiare marcia alla squadra senza spendere una fortuna per il cartellino. Questo restringerà parecchio il ventaglio di opzioni a disposizione di Pinto.

Uno degli obiettivi della Roma ora è Mauro Icardi. L’attaccante argentino è rinato con la maglia del Galatasaray, dopo un triennio di luci (poche) e ombre (troppe) vissute con la maglia del Psg. In Turchia è tornato a fare quello che ha sempre fatto in Italia: i gol. 22 in 24 partite, cavalcando le medie da cecchino viste in Serie A. Esattamente quello che cerca la Roma ed è mancato nell’ultima stagione, un realizzatore che butti la palla in porta.

L’argentino è destinato a tornare a Parigi, nonostante il pressing del Galatasary per trattenerlo. Il contratto con i francesi scade nel 2024, un’opportunità che la Roma vuole provare a cogliere. I giallorossi studiano i costi – alti, visto l’ingaggio da 10 milioni – consapevoli della corsia preferenziale con il club di Nasser Al-Khelaïfi.

Occhio poi al nome di Gianluca Scamacca, 24 anni, attaccante ex Roma che non ha vissuto una stagione felice al West Ham: il giocatore potrebbe lasciare la Premier per fare ritorno in Serie A, magari in prestito. Tiago Pinto monitora anche questa pista.

