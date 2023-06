Pinto al lavoro con gli esuberi: obiettivo 30 milioni di plusvalenze entro giugno

NOTIZIE AS ROMA CALCIOMERCATO – Il lavoro di Tiago Pinto in queste ore sarà decisamente frenetico: la Roma infatti, per rispettare gli accordi presi con la Uefa, dovrà realizzare 30 milioni di plusvalenze entro la fine di giugno.

Compito non facile per il general manager, che si è messo subito all’opera cedendo il primo esubero, Ruben Providence, in Austria, al Tsv Hartberg che ha deciso di esercitare il diritto di riacquisto. Briciole rispetto alle cifre che il gm dovrà realizzare nelle prossime settimane.

Il portoghese spera di realizzare incassi più sostanziosi dalle cessioni di Bryan Reynolds e Carles Perez, che interessano ai rispettivi club, Westerlo e Celta Vigo, ma non alle cifre della Roma. Per questo le trattative tra le parti sono ancora alle battute iniziali.

Un altro giocatore con cui Pinto spera di fare cassa è Matias Vina: il Bournemouth sta riflettendo riflette sul suo riscatto, ma è molto difficile che possa accettare di pagare i 15 milioni pattuiti per l’acquisto dell’uruguaiano a titolo definitivo.

L’altro giocatore da cui la Roma spera di ricavare una buona plusvalenza è Justin Kluivert, che il Valencia potrebbe riscattare sempre per 15 milioni. Più difficile invece sperare in Gonzalo Villar, che ha deluso al Getafe, e Eldor Shomurdov, che non è riuscito a sfruttare al meglio il prestito semestrale allo Spezia.

Chi, invece, può rappresentare una fonte di guadagno certa è Roger Ibanez. Il difensore brasiliano attira il mercato inglese, anche se al momento a Trigoria non sono prevenute offerte concrete. La sua avventura in giallorosso, tra alti e bassi, può considerarsi finita.

