Roma, assalto ai parametri zero

AS ROMA NEWS – Necessità fa virtù. La Roma prepara tre colpi a parametro zero per rinforzare la rosa, accontentare Mourinho e rispettare gli accordi con la Uefa.

Tutto fatto per Houssem Aouar: il francese è già in città, il suo contratto è stato già firmato, si aspetta solo l’ufficialità, che potrebbe arrivare a ore. La presentazione dell’ex centrocampista del Lione ci sarà durante il prossimo ritiro.

Accordo blindato anche con Evan N’Dicka, 23 anni, difensore francese che lascia l’Eintracht Francoforte. Per lui pronto un contratto quinquennale. Con il centrale mancino la Roma sistema la sua difesa: Mou chiedeva da tempo un difensore di piede sinistro per completare il reparto arretrato.

Ma Tiago Pinto non sembra intenzionato a fermarsi qui: ora l’assalto del gm è rivolto a Youri Tielemans, 26 anni, centrocampista belga pronto a salutate il Leicester City dopo quattro anni e mezzo nel club inglese.

Il pressing giallorosso sul mediano è forte, ma non sarà facile arrivare a dama: Tielemans però, a differenza di Aouar e Ndicka, non ha ancora detto sì alla Roma, in attesa di capire se arriveranno offerte concrete dalla Premier League.

Per il reparto avanzato poi torna d’attualità il nome di Wilfried Zaha, 30 anni, attaccante del Crystal Palace che piace a Mourinho e che piò giocare sia da esterno che come punta centrale. E’ un giocatore molto veloce e imprevedibile, e può aggiungere una dote in più all’attacco giallorosso.

