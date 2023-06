“ON AIR!” – AGRESTI: “Ndicka e Aouar acquisti che confermano l’impegno dei Friedkin”, CARINA: “Serve un grande attaccante, Pinto deve inventarsi qualcosa”, FERRAZZA: “Rui Patricio? Sono altri i problemi da risolvere”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Mercato? Si punta sulla quantità. La Roma deve comprare 5-6 giocatori? Allora io ne sparo 300, così qualcuno di quei 5-6 alla fine lo indovinerò. Questo vale per tutti, non solo per la Roma. Ci sono pezzi dove vengono fatti 15 nomi nello stesso articolo. Se nel pezzo c’è il condizionale, non è una notizia. E il titolo non conta un cavolo, perchè il titolista fa quello per lavoro e deve far vendere il giornale il più possibile, a dispetto del contenuto concreto dell’articolo. Da tre giorni si parla del possibile arrivo di Icardi, ma non è una notizia. Su Icardi non ci sono notizie. Nessuno ha scritto che Pinto ha parlato col PSG o con l’agente, sono solo riflessioni, che qualcuno vi spaccia per notizie solo per intascare un euro e venti in edicola… Il ritorno di Massara? E’ uno dei più grandi conoscitori di calcio, ma mi sembra una semplice suggestione, mi pare abbastanza improbabile…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Gli esuberi? Abbiamo i riscatti di Kluivert a 15, Vina a 15, Carles Perez a 10, Reynolds a 7. Se la Roma incassasse la metà dei prezzi stabiliti per i riscatti, staremmo vicini ai 30 milioni, la cifra che ti permette di sistemare i conti e non indebolirti. La cessione di Zaniolo? Penso che non si possa inserire in questo conto per questioni fiscali…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Leggo di Berardi, che è un bel giocatore, è buono. Ma sulla prima pagina titolano a caratteri cubitali “Riecco Berardi“, poi leggi dentro e invece nell’articolo scrivono che non c’è niente, non c’è nessuna trattativa in corso. Boh… Aouar? C’è chi ne parla molto bene, chi lievemente bene, ma nessuno ne parla male. Bisognerà vedere che riuscita avrà qui… La Roma ha bisogno come il pane di un bomber. Belotti ha fatto 0 gol, Abraham non è da Roma, poi gli auguro ogni fortuna. Ma a noi ci serve il bomber…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Con Dybala, Belotti, e Abraham, la scorsa estate mai avrei pensato che la Roma avrebbe avuto problemi di gol in attacco. Anzi, ero convinta che quella sarebbe stata la nostra forza… Su Rui Patricio sento tante critiche, io su lui sono più mite: a me non sembra un problema così enorme, secondo me prima ci sono altre cose da risolvere in rosa…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Berardi? Uno dei giocatori più antipatici che la Roma abbia mia affrontato. A centrocampo, con Camara e Wijnaldum destinati ad andare via, servono rinforzi in mediana. Aouar è uno che attacca più che difende, ha le caratteristiche di Mikhitaryan, un giocatore che fa da collante tra centrocampo e attacco. Tielemans è l’altro nome che si fa, anche se sei milioni di stipendio mi sembrano tanti.. Ndicka? Llorente non penso che possa restare, specie se dovessi pagarlo tutti quei soldi, ma io proverei a trattenerlo. So che Keramitsis ha rifiutato diverse offerte di rinnovo di contratto da parte della Roma, avrà qualche altra squadra dietro, e dall’anno prossimo non farà più parte della rosa…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Tielemans nasce come trequartista, poi negli anni ha spostato più dietro il suo raggio d’azione. La Roma ha avuto un deficit di livello tecnico, e sia Tielemans che Aouar sono due calciatori di grande tecnica. Il francese è arrivato, il belga ancora non sappiamo se accetterà la corte della Roma, ma io sono contento che si stia cercando un centrocampista con le caratteristiche di Tielemans, che non ci si accontenta di quello che si ha a disposizione in mezzo al campo, e che cerca un centrocampista con altre caratteristiche. Un regista vero, uno di qualità, di tecnica, ma che ha anche dinamismo…serve uno con queste caratteristiche…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Berardi? Se pensiamo che sia una priorità della Roma, abbiamo capito poco del prossimo mercato della Roma. Con il ko di Abraham, il giocatore che doveva metterti a posto i conti, il mercato sarà fatto esclusivamente di prestiti o parametri zero. Poi dal punto di vista tecnico, Berardi è un ottimo giocatore, ma per come gioca la Roma, sarebbe perfetto per la Lazio… Aouar è preso, bisogna capire in che condizioni è. Quest’anno ha giocato poco, spesso e volentieri era infortunato. Ndicka invece è un calciatore sano, ma a me non fa impazzire. Non mi sembra un fulmine di guerra. Tielemans invece sarebbe un acquisto importante, ma temo che sia un giocatore che può ambire a restare in Premier. Io però spero che la Roma compri un centravanti, non c’è nessuno che segna. La Roma dopo il ko di Abraham ha dovuto rinnovare a Belotti, ma è uno che non segna mai, manco per sbaglio. E la Roma deve inventarsi qualcosa per prendere un titolare lì davanti. Pinto è pagato bene, anche per inventarsi qualche cosa…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Aouar, Nidcka e Tielemans? Sarebbero acquisti importanti, Tielemans di valore ottimo. Aouar non è mai diventato quello che ci aspettavamo, ma può diventarlo, a zero è un’ottima operazione. Sono opzioni importanti. Se poi Mourinho si aspetta acquisti multimilionari, non penso che arriveranno. Sono ingaggi di rilievo che dimostra l’impegno del club per rafforzare la squadra. E’ chiaro che l’infortunio di Abraham condizionerà molto il mercato della Roma, lì non sarà facile da gestire. Berardi? Se lo prendi, vuol dire che costruisci la squadra in un determinato modo, lui fa l’esterno d’attacco, altrimenti spendi soldi per metterlo fuori ruolo. A me più che a Roma e Lazio, mi sembra ideale per il Milan…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Berardi è molto forte, ma non escludo che rimanga al Sassuolo a vita. Mercato? Senza soldi, ci vorrà molta fantasia… La Roma deve inventarsi qualcosa per l’attaccante. Anche un prestito di un grande club che gli avanza qualcosa, però devi avere buoni uffici lì, altrimenti diventa difficile…”

Furio Focolari (Radio Radio): “I centravanti che segnano e che sono a parametro zero dove stanno? Mi sembra difficile inventarsi qualcosa. Nzola qualche gol lo fa, certo, lui non può essere un sogno, nella Lazio lo vedrei bene come il vice Immobile. E’ il Lukaku dei poveri? Ma la Roma non è un club di poveri. Serve un attaccante da 20 milioni. Abraham? Considera che un anno lo perdi, e che pensi di andare avanti con Belotti, che non segna manco con l’ordine del pretore… Non so cosa la Roma possa inventarsi…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!