Dopo Rensch parte la caccia al vice Dovbyk: Ghisolfi punta Kalimuendo, c’è anche Raspadori

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Una volta chiuso l’affare Rensch e sistemata la fascia destra, la seconda metà di gennaio sarà caratterizzata dalla caccia al vice Dovbyk e al possibile assalto a Frattesi. Artem sta iniziando a segnare con continuità, ma con il ritorno delle coppe ha necessità di rifiatare.

Shomurodov non convince ed è in uscita: interessa a Empoli e Cagliari, più defilato il Venezia. Da capire se Arnautovic potrà rientrare nei colloqui tra Roma e Inter per Frattesi, ma al momento non ci sono stati contatti concreti. Sulla lista di Ghisolfi resta segnato il nome di Beto dell’Everton, che però è corteggiato dal Torino, pronto a prenderlo a titolo definitivo.

Occhio al nome di Anraud Kalimuendo, 22 anni, attaccante francese di origini congolesi del Rennes che il ds giallorosso aveva valutato la scorsa estate: 8 gol e 1 assist per lui in Ligue 1 in questa stagione. A Trigoria continua a piacere il profilo di Giacomo Raspadori, scontento del suo utilizzo al Napoli: il prezzo però è alto, visto che gli azzurri chiedono 20 milioni di euro.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!