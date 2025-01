LIVE! E’ fatta per Ryan al Lens: la Roma incassa 800mila euro. In arrivo Gollini come vice Svilar

AGGIORNAMENTO ORE 9:35 – E’ fatta per il trasferimento di Mathew Ryan al Lens: la Roma incasserà 800mila euro per la cessione del portiere australiano al club francese. Per i giallorossi sarà tutta plusvalenza, dato che l’estremo difensore era arrivato a Trigoria a parametro zero la scorsa estate.

Fatta per la cessione di Mathew #Ryan al #Lens: l’#ASRoma incassa 800k dopo averlo preso a parametro zero la scorsa estate #calciomercato @tempoweb pic.twitter.com/ccFwGuT9e6 — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) January 19, 2025

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Mathew Ryan si appresta a lasciare la Roma. Il portiere australiano, 32 anni, era arrivato a Trigoria la scorsa estate, ingaggiato a parametro zero da Ghisolfi. Ora però, dopo una sola presenza in giallorosso, per l’estremo difensore è già tempo di fare le valigie.

Ryan è infatti corteggiato con grande insistenza dal Lens, alla ricerca di un portiere titolare a cui affidare i pali. L’australiano è stuzzicato dall’idea di tornare a giocare da primo portiere: l’accordo tra le parti è vicino, riferisce l’Equipe. La Roma, una volta ceduto Ryan, affiderà il ruolo di vice Svilar a Gollini, 29 anni, attualmente in Genoa ma in prestito dall’Atalanta.

🟡🔴 RC Lens are showing interest in Mathew Ryan as new goalkeeper. Talks with AS Roma ongoing as exit is possible, as L’Équipé has reported. pic.twitter.com/Pwq0oMazkS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2025

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!