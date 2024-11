Doppio giallo non dato a Lukaku: un turno di stop per Massa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se da una parte la Roma è in crisi di risultati la colpa è anche delle direzioni non sempre felici dei direttori di gara. Anche contro il Napoli alcune sviste hanno pesato sull’esito del match.

Su tutte il doppio giallo non assegnato a Lukaku, autore poi del gol decisivo E proprio per questo, come scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Davide Massa non vedrà il campo nella prossima giornata di Serie A: il fischietto sarà probabilmente impegnato al VAR o come quarto uomo.

Si tratta di una punizione o di semplice turnover? Ufficialmente più la seconda, ma anche secondo l’AIA il primo cartellino per la brutta entrata su Celik era obbligatorio. Stesso discorso per l’intervento pericoloso su Svilar, anche se la dinamica è parsa meno grave del primo episodio.

Fonte: Gazzetta dello Sport

