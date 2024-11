AS ROMA NOTIZIE – Sono state definite le date per la prossima finestra di calciomercato, quella invernale, chiamata “di riparazione”, dove i club cercano di rimediare alle lacune in rosa.

Il via ufficiale alle operazioni ci sarà il 2 gennaio, mentre l’ultimo giorno utile per concludere i trasferimenti sarà il 3 febbraio, con il gong fissato a mezzanotte.

