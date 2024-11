TOTTENHAM-ROMA: arbitra lo svedese Nyberg

NOTIZIE ROMA CALCIO – Giovedì 28 novembre alle 21 la Roma scende in campo a Londra per affrontare il Tottenham nella sfida valida per la quinta giornata della prima fase dell’Europa League.

La UEFA ha reso noto le designazioni arbitrali per la competizione: la sfida dei giallorossi sarà diretta dallo svedese Glenn Nyberg e dai suoi assistenti Soderkvist e Beigi. Con loro il quarto uomo Ladeback. Var e Avar invece, saranno presidiati rispettivamente dagli olandesi Boekel e Ruperti.

Con il fischietto olandese c’è anche un precedente: la sfida di Conference League del 16 settembre 2021 tra Roma e CSKA Sofia, terminata 5-1 per i giallorossi.

