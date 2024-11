“ON AIR!” – CARINA: “Dahl e Saud insieme? Speravo di morire prima…”, TORRI: “Pellegrini faccia un passo indietro e diventi capitan spettatore”, ROSSI: “La Roma deve arrivare decima, non si inventassero la Conference”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Su Dybala entro ufficialmente in silenzio stampa, entro in sciopero, tanto sarà una cosa che si risolverà da sola molto presto… Mi preoccupa molto l’ondivaghezza delle dichiarazioni di Ranieri su Dybala. Prima dice “guai a chi me lo tocca”, poi dopo un paio di allenamenti dichiara: “Ancora non ci ho parlato, vediamo com’è la situazione”. Ci parla, lo convoca, e poi dice che sabato aveva avvertito qualcosa e domenica niente…ma se domenica non sentiva niente, perchè non ha giocato? Non è che ci si capisce molto… Spero che la Roma risistemi la classifica allontanandosi dalla zona brutta, senza avere ambizioni particolare. La Roma deve arrivare nona o decima, non vi inventate la Conference, sarebbe una iattura clamorosa per una squadra che deve avviare un processo di rinascita. Meglio decimi che settimi. L’Europa League invece sarebbe un altro paio di maniche…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se avessimo fatto la schedina sabato scorso, Napoli-Roma era una partita da uno. Poi c’è il serio rischio che dopo Roma-Atalanta, dove c’è la seria possibilità di fare zero punti, ci si possa trovare in classifica tra le ultime tre… Il Tottenham capita nel momento peggiore, alla vigilia di una partita dove non si preannuncia niente di buono. Penso che non ne uscirà niente di buono dalla trasferta di Londra, e ci porteremo dietro gli strascichi…Lo avevamo detto che tra Napoli, Tottenham e Atalanta c’era il serio rischio di fare zero punti, ma non è che se poi fai davvero zero punti non ti lascia addosso degli strascichi…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io da Fiorentina-Roma sono dell’idea che la Roma lotterà quest’anno per salvarsi. Per me la partita di domenica è stata mortificante, contro una squadra non irreprensibile e con un sacco di patate come centravanti. E intanto le partite scorrono… Ora c’è l’Atalanta, e siamo qua sempre a sentirci condannati a morte. Con questo spirito si va giù, o almeno rischi davvero di andarci… Noi però dovremmo non sederci di fronte al disastro, ma stimolare questa gente a vincere. Se con l’Atalanta entri in campo con l’idea di pareggiare, la partita la perdi. Qua non c’è impeto, vedo giocatori che entrano in campo come condannati a morte. Sempre gli stessi errori, sempre le stesse distrazioni. E anche tra i tifosi vedo tanta tristezza, ma non rabbia…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Zirkzee è un giocatore finito a Manchester, allora perchè non pensarci noi? Questi giocatori che non sfondano in Premier devono giocare qui in Italia, non so perchè, ma il campionato inglese è differente… A gennaio ci servono i giocatori. E siccome noi ci fidiamo di Ranieri, lui ci ha detto che il presidente ha voglia di fare una grande squadra. So che a gennaio è difficile comprare giocatori, ma qualcosa si può trovare. Se invece non dovesse spendere i soldi, mi dispiace per Ranieri, ma sarebbe una sola… Tra 40 giorni capiremo se i Friedkin hanno davvero intenzione di tirare la Roma fuori da questa situazione. Se si stanno già muovendo? Io penso e spero di sì…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Il mercato di gennaio lo sta facendo Ghisolfi, spero però che segua le indicazioni di Ranieri. Zirkzee? Sarebbe una scommessa, e in questo momento servono certezze…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Zirkzee? Il Manchester United lo ha pagato 52 milioni tra prezzo del cartellino e soldi di commissioni date all’agente… In questo momento devi fare un doppio mercato, con giocatori di seconda o terza fascia: io vi faccio il nome di Gallo, il terzino del Lecce…questi sono quelli che puoi prendere a gennaio, ma chi pensate che possa prendere la Roma?…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “I nuovi? Mi ha sorpreso molto l’esclusione totale di Soulè, che a Napoli non ha avuto spazio nemmeno nel secondo tempo. Con Dybala che non sta bene e Shomurodov infortunato me lo aspettavo in campo almeno nella ripresa. Secondo me è lui l’uomo che può fare più la differenza tra i nuovi. Da Le Fee nessuno si aspettava che potesse stravolgere il centrocampo nonostante il prezzo pagato… Da Soulè mi aspetto un impatto decisivo, altrimenti l’investimento non sarebbe così fruttuoso…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Per me la partita che conta è quella di domenica contro l’Atalanta…vorrei, se fosse possibile, tirarmi fuori da questa situazione di classifica che mi ha fatto seguire Venezia-Lecce ieri sera con una certa apprensione… Però leggo che Hermoso dice che siamo vicini alla svolta…forse la sua di svolta… Pellegrini? Purtroppo gioca. Lo dico da pellegriniano: deve andare in panchina. In questo momento deve fare un passo indietro e dire “sto in panchina e guardo gli altri giocare, perchè in questo momento non sono un valore aggiunto per la squadra”. E’ il caso che faccia il capitano-spettatore, sarebbe un gesto d’affetto, onestà e dignità richiederebbero un passo indietro. Ma credo che glielo farà fare Ranieri, che non è uno che si vergogna…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “In Europa puoi cercare soluzioni che in campionato non puoi permetterti. Se devo con l’Atalanta cercare di limitare i danni per evitare un’imbarcata, in Europa sarebbe un ragionamento sbagliato e io andrei a Londra a provare qualcosa nei calciatori, nel modulo, e nell’atteggiamento. Saud titolare giovedì? Io lo farei giocare, Celik anche basta… L’arabo gioca un altro calcio, ma lo hai comprato. Devi trovare delle soluzioni a dei ruoli marci, non dico calciatori, e quale migliore occasione dell’Europa League…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Le possibilità di raggiungere l’Europa attraverso il campionato è minima. Io mi prenderei pure la Conference, ma mi sembra davvero complicato. E allora si pensa a strade alternative: la Coppa Italia ti permetterebbe di alzare un trofeo in un anno in cui siamo disperati. In Europa League non siamo di certo tra le squadre favorite… La partita col Tottenham è quella più complicata, è una delle favorite alla vittoria finale dell’Europa League…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Dalla Roma domenica non mi aspettavo nulla di diverso. Mi ha sorpreso i tre moduli cambiati, non so quanto questo possa aiutare una squadra in difficoltà. Se continuiamo a parlare solo dell’allenatore non andiamo lontani. Io pensavo di morire senza vedere insieme in campo Dahl e Saud, e invece… E’ una stagione nata malissimo, ora devi fare inversione a U e puntare sull’Europa League sapendo che le coppe europee non sono terreno di Ranieri… Ranieri avrebbe bisogno di tempo, quello che non ha…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Stiamo cercando di capire come Ranieri possa uscire da questa situazione. La partita col Napoli era abbastanza controllata, ma poi vai sotto per un errore clamoroso. Ora bisogna guardare avanti, ma avanti è molto pericoloso: le prossime due partite deve essere fuoriclasse Ranieri a tirare fuori qualcosa. E poi aiutami te…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ha grandi difficoltà che nascono dall’esonero di De Rossi, che non stava facendo bene, ma stava lavorando su una squadra. Ranieri non è aiutato dal calendario, poteva avere più fortuna…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “La Lazio sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, esattamente come la Roma. I giallorossi sono attesi da un brutto resto di stagione…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!