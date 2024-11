Cassano: “Ranieri fa un calcio scolastico, non ti dà niente. I Friedkin hanno sbagliato, serviva un allenatore che tagliasse il cordone ombelicale”

NOTIZIE AS ROMA – Antonio Cassano, opinionista ed ex calciatore della Roma, è tornato a parlare dei capitolini dopo aver commentato (negativamente) il ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. Queste le sue parole nel podcast Viva el Futbol.

“Per la Roma è complicata, conosco la piazza. Vai a prendere un allenatore che stimo ma che è un tecnico alla Trapattoni, vecchia maniera, non ti dà niente, si mette con due linee da quattro e speri che ti vada bene. Che messaggio dai alla squadra togliendo Pellegrini dopo 45′? Ha detto di aver visto cose positive ma cosa ha visto? Sembrano le stesse parole di Juric. Non so quale possa essere la medicina giusta per la Roma.

Quando ti trovi lì giù a Roma è un disastro, in questo momento la situazione è complicata. Per questo dicevo che i Friedkin avevano sbagliato, bisognava prendere una persona che tagliasse il cordone ombelicale e ripartisse, non questo qui che da sette mesi era in vacanza. Anche le scelte tecniche non le ho capite… Perché Dybala un minuto? Ranieri alle sue squadre non ha mai dato idee di calcio, non ha mai inventato chissà che, fa un calcio scolastico, cosa ti può dare in questa Roma dove si doveva rompere l’impasse che si è creato…”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!