Douglas Luiz rompe con l’Aston Villa: può arrivare per 22 milioni

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Preso Matic e con Frattesi sempre più vicino, la Roma prepara l’ultimo colpo del mercato estivo a centrocampo. E ha intenzione di fare le cose in grande.

Tutti i quotidiani infatti puntano sull’arrivo di un grande regista in mezzo al campo, e la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) insiste con il nome di Douglas Luiz. Il brasiliano, 24 anni, è in rotta con l’Aston Villa e sarà ceduto in estate.

Il prezzo fatto dal club inglese per cedere il suo regista è di circa 30-35 milioni di euro, ma la Roma sa che a dodici mesi dalla scadenza del contratto c’è anche la possibilità di strappare un prezzo migliore, intorno ai 22-23 milioni.

Se il club giallorosso dovesse chiudere entro il 30 giugno ci sarebbe anche la possibilità di avvalersi degli effetti del decreto crescita (esattamente come successo nella scorsa stagione con Tammy Abraham), avendo così un sensibile risparmio sull’ingaggio al lordo. Luiz all’Aston Villa guadagna 3 milioni netti, la Roma potrebbe salire anche a 4.

Fonte: Gazzetta dello Sport