Dovbyk affaticato, ma la Roma non ha alternative: con l’Inter sarà in campo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Artem Dovbyk è rientrato alla base dopo gli impegni con la sua nazionale, dove nell’ultimo match contro la Repubblica Ceca è andato anche a segno su rigore, uscendo dal campo a dieci minuti dalla fine.

“Mi sentivo più o meno bene, ma a fine partita ero molto stanco, per questo l’allenatore ha deciso di cambiarmi“, le parole dell’attaccante giallorosso rilasciate al termine della partita.

Artem non era al meglio già alla vigilia della sfida contro i cechi per un leggero affaticamento muscolare che però non gli ha impedito di scendere in campo per difendere i colori dell’Ucraina. Adesso però il centravanti va monitorato da Ivan Juric e dal suo staff in vista della partita di domenica sera contro l’Inter.

Il giocatore non è al top della forma fisica, e in questi giorni sarà gestito per farlo recuperare con calma: contro i nerazzurri Dovbyk sarà titolare, anche per mancanza di alternative. Il solo Shomurodov non può bastare alla Roma, che già da gennaio potrebbe colmare questa lacuna in rosa andando a rintracciare un altro centravanti nel mercato di riparazione.

Fonti: Corriere della Sera / Il Messaggero / Il Tempo / Gazzetta dello Sport

