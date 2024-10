Nations League, Polonia-Croazia 3-3: Zalewski in gol (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Dopo la sconfitta contro il Portogallo, la Polonia pareggia per 3 a 3 con la Croazia nel match di questa sera valido per la Nations League.

Al 5′ Zielinski porta in vantaggio la Polonia, raggiunta dal gol di Borna Sosa al 19′. Poi Sucic al 24′ ribalta la gara in favore della Croazia e Baturina al 26′ porta la gara sul 3-1.

Nel finale del primo tempo però il giallorosso Zalewski accorcia le distanze: l’esterno recupera il pallone, entra in area e col sinistro incrocia battendo il portiere avversario. Poi nella ripresa Symanski firma la rete del definitivo 3 a 3.

