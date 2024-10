Calciomercato Roma, dalla Spagna: giallorossi su Mingueza del Celta Vigo. Clausola da 20 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Manca tempo all’riapertura delle trattative, ma in Spagna si parla già di calciomercato in chiave Roma.

Secondo il sito del quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il club giallorosso è interessato ad Oscar Mingueza, terzino destro classe 1999 del Celta Vigo, già seguito la scorsa estate dalla Roma stessa e dal Borussia Dortmund.

Considerata la scadenza di contratto nel 2026, il club spagnolo vorrebbe rinnovare l’accordo con il laterale e aumentare la clausola rescissoria, che al momento si aggira intorno ai 20 milioni di euro. In questo scenario si inserisce anche il Barcellona che detiene il 50% sulla futura rivendita.

Fonte: mundodeportivo.com

