Italia U21, Baldanzi gioca titolare e procura un rigore. Spalletti sugli spalti: “Tommaso il più pronto a far parte del nostro gruppo”

AS ROMA NEWS – L’Italia U21 non va oltre l’1 a 1 interno contro i pari età dell’Irlanda nel match di qualificazione al prossimo campionato europeo, ma Tommaso Baldanzi ha comunque avuto la possibilità di mettersi in mostra davanti agli occhi di Luciano Spalletti.

Il trequartista giallorosso, partito titolare, ha prima sfiorato il gol su punizione e poi, dopo il vantaggio di Casadei, si è procurato un rigore dopo un grande slalom in area avversaria, poi fallito da Gnonto. Nella ripresa il pari degli ospiti con Moran.

Spalletti, presente sugli spalti dello stadio Nereo Rocco per assistere al match, al termine della partita ha dichiarato: “Qui ci sono diversi calciatori bravi, il lavoro di Viscidi e Nunziata è importante e ci hanno messo a disposizione ragazzi che hanno possibilità di far parte del nostro gruppo.

Baldanzi per quello che ha fatto vedere è quello più pronto. Gnonto ci è già stato. Casadei ha preso il ritmo, è fisico, ha struttura e gamba, è un calciatore che può diventare pronto in poco tempo. Soprattutto nel reparto di centrocampo, a maggior ragione se si pensa che sono fuori due come Bove e Fabbian. Si lavora a stretto raggio d’azione“.

