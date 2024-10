ULTIME DA TRIGORIA – Dybala non ancora in gruppo, out anche El Shaarawy

AS ROMA NEWS – Al via la settimana di allenamenti che porterà la Roma alla sfida di domenica sera, ore 20:45, contro l’Inter campione d’Italia in carica.

Oggi a Trigoria non si è rivisto in gruppo Paulo Dybala, che comunque dovrebbe essere a disposizione di mister Ivan Juric per la sfida con i nerazzurri. Il giocatore argentino ha svolto lavoro individuale aumentando i carichi di lavoro e se le risposte saranno positive tornerà a lavorare domani con i compagni.

Non era presente nemmeno Stephan El Shaarawy, il cui recupero dal problema al polpaccio resta incerto. Ok Enzo Le Fee: il francese punta a giocare titolare contro la Dinamo Kiev in Europa League, più improbabile un suo impiego dal primo minuto contro l’Inter. In gruppo i primi nazionali a rientrare, Lorenzo Pellegrini e Saud Abdulhamid.

Tornato al Fulvio Bernardini il centravanti Artem Dovbyk, che ha effettuato lavoro di scarico dopo la partita di ieri con l’Ucraina. Atteso a Trigoria anche Celik, che ieri ha giocato titolare con la Turchia nella vittoria per 4 a 2 sul campo dell’Islanda. Da domani rientreranno alla base anche Baldanzi, Ndicka e Shomurodov. L’ultimo calciatore che varcherà i cancelli di Trigoria sarà Leandro Paredes.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

