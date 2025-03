Dovbyk gioca, Pellegrini spera. E Ranieri ha un dubbio a destra

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma è pronta a tuffarsi nell’atmosfera bollente dell’Olimpico per l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao. Claudio Ranieri ha caricato la squadra: “Andiamo in campo senza paura”, il mantra che accompagnerà i giallorossi in una sfida che si preannuncia dura, contro un avversario fisico e organizzato.

DOVBYK AVANTI SU SHOMURODOV, PELLEGRINI FAVORITO – In attacco, confermatissimo Dybala, leader tecnico e riferimento imprescindibile della manovra. Al suo fianco Dovbyk, in vantaggio su Shomurodov: l’ucraino ha già punito l’Athletic nella fase a gironi e vuole tornare al gol in Europa, che gli manca dal 24 ottobre. Ranieri lo vede sereno e in settimana ha insistito molto sui cross per metterlo nelle migliori condizioni di colpire. Sulla trequarti, Pellegrini è il favorito per partire dal primo minuto. Dopo la sostituzione all’intervallo contro il Como, il capitano cerca riscatto e, con Paredes squalificato, la sua qualità potrebbe rivelarsi decisiva per dare equilibrio al centrocampo, completato dalla coppia Cristante-Koné.

HUMMELS VERSO LA PANCHINA, DUBBIO A DESTRA – Nessun dubbio dietro: Ranieri si affida ancora alla difesa a tre con Celik, Mancini e Ndicka. Hummels, che ha smentito le voci di tensioni dopo un post social, dovrebbe partire dalla panchina. Ranieri ha chiarito la situazione: “Sta bene, nessun problema tra noi”. Sulle fasce agiranno Saelemaekers a destra e Angeliño a sinistra. Il belga avrà un compito chiave: aiutare i compagni in fase difensiva per contrastare Nico Williams, la freccia più pericolosa dell’Athletic.

Ed è proprio la presenza del veloce attaccante spagnolo a creare qualche dubbio su quella fascia: non è da escludere che Ranieri possa optare per Rensch o El Shaarawy da quella parte, con Saelemaekers che a quel punto potrebbe giocare alto a sinistra al posto di Pellegrini: nelle prove di ieri Ranieri lo ha provato anche in quel ruolo.

