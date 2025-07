Dovbyk guida i sotto esame

Meno sette al raduno e all’inizio della nuova stagione della Roma, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora). Domenica prossima Gasperini avrà il primo approccio con la sua nuova squadra, con diversi giocatori che hanno intenzione di convincere da subito il tecnico. Gli occhi saranno puntati su un numero ampio di calciatori, ma qualcuno più di altri deve fare una buona impressione in ritiro, in modo da togliere ogni dubbio e allontanare qualsiasi voce di mercato su possibili addii.

Il capolista di questo elenco è Dovbyk, reduce da una stagione da 17 gol dopo essere stato pagato un minimo di 38,5 milioni dal Girona. L’ucraino vuole sfruttare l’effetto Gasp sui centravanti – con lui hanno segnato tutti una valanga di gol -, dando una sterzata netta dopo una prima annata fatta di alti e bassi. Restando sul reparto offensivo, in attesa del rientro di Pellegrini dall’infortunio, anche Baldanzi ed El Shaarawy sono due che saranno monitorati con attenzione dallo staff. Chiamato a gestire pure Dybala, di ritorno dall’operazione al tendine.

A centrocampo Paredes è fuori dai piani e sta spingendo affinché la Roma si accontenti di una cifra inferiore rispetto ai 3,5 milioni di euro pattuiti come via d’uscita, destinazione Boca Juniors, al momento del rinnovo annuale. Sulle fasce saranno oggetto di valutazione Angelino, uno dei nomi più caldi nella prima fase di mercato, Salah-Eddine, desideroso di mettere in mostra le proprie qualità, e Rensch, che può tornare utile per la sua duttilità. Andrà via Saud.

Tra i difensori Kumbulla è a caccia di una conferma dopo il prestito all’Espanyol, mentre Celik viene reputato un possibile ricambio da braccetto. Ma ha un solo anno di contratto rimanente. In bilico Hermoso, che per via dell’alto ingaggio non si muoverà nell’immediato: c’è stato un sondaggio del Valencia, ma gli spagnoli hanno difficoltà economiche e quindi potrà essere studiato più da vicino. Un volto nuovo – e si sta lavorando affinché non sia l’unico – sarà invece quello di Zelezny: il polacco ha firmato per quattro anni (con opzione per un quinto) e sarà il terzo portiere. Gli allenamenti estivi saranno inoltre un’occasione per mettersi in mostra per i tanti giovani pronti a fare il salto dalla Primavera alla prima squadra (Romano, Mannini etc).

Chi non sarà presente in ritiro è Saelemaekers, che ha salutato i giallorossi con un post su Instagram: «Mai avrei immaginato di vivere così tante emozioni. Abbiamo sognato insieme. Voglio ringraziare i miei compagni, la società … e soprattutto voi tifosi per l’affetto, il calore e il supporto che mi avete regalato. Grazie Roma. È stata un’esperienza incredibile, indimenticabile». Da quando si è insediato a Trigoria Massara non ha avuto alcun contatto per una sua permanenza, cosa che era invece un obiettivo di Ghisolfi. Ma l’ex ds ha mosso male le sue pedine e un rapporto incrinato con il procuratore non ha aiutato a cercare di strapparlo al Milan.

Fonte: Il Tempo