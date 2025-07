Corvino avvisa la Roma: “Krstovic via al nostro prezzo”

La Roma prosegue la caccia a un attaccante da affiancare a Dovbyk nel nuovo reparto offensivo targato Gasperini. Tra i profili seguiti, il nome di Nikola Krstovic resta caldo: il centravanti del Lecce, autore di una stagione convincente, è finito nel mirino del ds Massara, che da tempo ha ottimi rapporti con Pantaleo Corvino, storico dg dei salentini.

Proprio Corvino ha parlato del futuro del montenegrino in un’intervista rilasciata a La Gazzetta Sportiva, aprendo di fatto alla cessione: “Vedo attaccanti che hanno fatto meno gol di Krstovic valutati 35-40 milioni. Nikola ha segnato 12 gol, uno in Coppa Italia, e servito sei assist: come numeri è l’ottavo attaccante in Italia. Quindi chi lo vuole deve tenerne conto. Faremo di tutto per accontentarlo, ma chi compra deve capire anche le esigenze del Lecce“.

Dichiarazioni che suonano come un segnale alla Roma, pronta a investire sull’attaccante classe 2000 per aumentare peso offensivo e soluzioni in zona gol. Intanto, in casa Lecce si guarda già avanti: oggi sono previste le visite mediche di Francesco Camarda, gioiellino classe 2008 prelevato dal Milan. E Corvino lancia la sua solita sentenza senza giri di parole:

“Di Camarda non bisogna tenere conto dell’età. La qualità non ha età”.

Fonte: La Gazzetta Sportiva